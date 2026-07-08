Key Romina, nueva víctima de feminicidio en Cochabamba

La joven Key Romina Lobo, de 26 años, falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Viedma de Cochabamba, luego de permanecer dos semanas en terapia intensiva tras ser agredida por su pareja en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, según un reporte de la periodista Paola Zubieta.

El sospechoso había sido enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de Sacaba por el delito de tentativa de feminicidio. Con la muerte de la joven, la investigación cambiará al delito de feminicidio.

Durante su internación, sus padres permanecieron a su lado con la esperanza de una recuperación. Ahora se espera el informe oficial de las autoridades sobre el caso.

Con este hecho, Cochabamba suma siete presuntos feminicidios en lo que va del año y la cifra nacional asciende a 46.