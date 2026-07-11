Fiscalía investiga feminicidio de una mujer que fue hallada sin vida en la Tamborada

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público investiga el octavo caso de Feminicidio registrado en el departamento durante la presente gestión, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer mayor de edad, aún no identificada, en un inmueble de la zona de Tamborada "B", al sur de la ciudad de Cochabamba.

“Se conformó una comisión fiscal y el equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó el procesamiento de la escena, el levantamiento legal del cadáver y la colección de todos los elementos de convicción que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho e identificar a los responsables”, señaló Tejerina.

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Marcelo Villarroel, explicó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la mañana del 9 de julio, el ciudadano Óscar R., de 40 años junto a la víctima y otras dos personas aún no identificadas, alquilaron un ambiente en la zona de Tamborada "B" con la finalidad de consumir bebidas alcohólicas.

Según la declaración del ciudadano, durante la reunión habría mantenido relaciones sexuales con la víctima y posteriormente, debido al estado de ebriedad, se quedó dormido en el lugar. Al despertar, advirtió que las otras dos personas ya no se encontraban en el inmueble y que la mujer permanecía inmóvil, sin aparentes signos vitales. En un intento por auxiliarla, realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al no obtener respuesta, dio aviso a la Policía.

Durante el examen externo preliminar, los peritos evidenciaron lesiones de data antigua y lesiones recientes compatibles con sugilación en la región mamaria, además de manchas hemáticas en el pantalón que vestía la víctima y en la parte posterior de la silla donde se encontraba.

Los resultados de la autopsia establecen como causa d ela muerte, anoxia anoxica, obstrucción intrínseca de vías respiratorias, asfixia mecánica por broncoaspiración y hemorragia genital traumatica.