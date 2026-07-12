Rescatan el cuerpo de un hombre desaparecido tras naufragio en el río Mamoré

Efectivos de la Armada Boliviana recuperaron el cuerpo sin vida de Nelson L., quién estaba desaparecido desde el pasado 8 de julio tras sufrir un naufragio en el río Mamoré.

El cuerpo se encontraba en las cercanías de la desembocadura del río Yacuma. En la operación intervinieron efectivos de la Base Naval Santa Ana y de la Capitanía de Puerto Menor Junín, dependientes del Segundo Distrito Naval Mamoré.

Durante el desarrollo de las tareas, el personal naval brindó apoyo logístico para el traslado de los familiares de la víctima hasta el lugar del hallazgo.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la localidad de Santa Ana del Yacuiba.