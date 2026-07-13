Zúñiga llega a La Paz para el inicio de su juicio oral por asonada militar en 2024

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ya se encuentra en la ciudad de La Paz para el inicio de su juicio oral previsto para este lunes 13 de junio.





Zúñiga está recluido en el penal de El Abra en Cochabamba desde junio de 2024, por lo que tuvo que ser trasladado desde este departamento hasta la ciudad paceña.





El exjefe militar está acusado por liderar el despliegue de tropas en plaza Murillo con el presunto objetivo de gestar un golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Arce.





Este lunes llegó mediante un vuelo, escoltado por un grupo de efectivos policiales, quienes lo acompañarán durante su viaje y permanencia temporal en la sede de gobierno.





“Se van a velar siempre por los derechos de las personas y principalmente el derecho fundamental que es que se haga justicia, que se esclarezca de una vez estos hechos”, declaró Zúñiga a Unitel cuando arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto.





Anteriormente, el director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, indicó que su presencia en La Paz será de aproximadamente 10 días. El Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal de La Paz definirá el lugar donde permanecerá recluido mientras se desarrollen las audiencias de juicio oral.





Además del juicio por la asonada militar, Zúñiga enfrenta otro proceso por el desvío de Bs 2,7 millones de los bonos Juancito Pinto y la Renta Dignidad de 2012.