Armada inicia controles en el estrecho de Tiquina para frenar el contrabando

Seguridad
ABI
Publicado el 14/07/2026 a las 11h24
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Con el fin de fortalecer las acciones de interdicción y prevenir el contrabando a la inversa, la Armada Boliviana inició operativos de control en el estrecho de Tiquina, uno de los principales puntos estratégicos de conexión del sector lacustre.

A través del Cuarto Distrito Naval «Titicaca», el objetivo de la Armada es evitar la salida ilegal de alimentos, combustibles, minerales estratégicos y otras mercancías que afectan el abastecimiento interno y la economía del Estado boliviano.

Los operativos comprenden controles permanentes a embarcaciones, vehículos públicos, flotas, camiones y otros medios de transporte que transitan por este importante paso lacustre, lo que permite reforzar la vigilancia en una zona estratégica de la frontera nacional y contribuyendo a la protección de los intereses económicos del país, explicó la entidad.

De la misma manera, en cumplimiento de la Ley 2976 de Capitanías de Puerto, efectivos navales que conforman la Policía de Navegación de la Capitanía de Puerto Mayor «Tiquina» desarrollan labores permanentes de control portuario durante las maniobras de zarpe y atraque de embarcaciones.

En este trabajo se verifican las condiciones de seguridad de la navegación y se promueve una cultura de prevención mediante la exigencia del uso correcto del chaleco salvavidas por parte de tripulantes y pasajeros, además de difundir recomendaciones orientadas a salvaguardar la vida humana en los espacios acuáticos, así como preservar el medio ambiente acuático.

La Armada Boliviana destacó que estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Defensa y son ejecutadas bajo los lineamientos del Comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, reafirmando el compromiso de la Armada Boliviana con la defensa de la soberanía, la protección de la economía nacional, la seguridad de la navegación y la presencia permanente del Estado en los espacios fluviales y lacustres del país.

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