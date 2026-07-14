Defensoría de la Niñez investiga presunto infanticidio en Cochabamba

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia investiga el presunto infanticidio de un niño de un año y medio en la ciudad de Cochabamba, que perdió la vida por una intoxicación a causa de un envenenamiento. Su madre, una joven de 21 años, está hospitalizada en terapia intensiva por ingerir una sustancia nociva, según un informe preliminar.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía llegó al domicilio de la víctima, en la avenida República y Antezana, para realizar el levantamiento legal del cuerpo del niño y recabar evidencias. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició la investigación por presunto feminicidio.

Más datos

Hasta el 30 de junio, el Ministerio Público tenía registrados 17 infanticidios, siete en el departamento de Cochabamba. Además, cinco en Santa Cruz, dos en Tarija, uno en Potosí, uno en Chuquisaca y uno en La Paz.