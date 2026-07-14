Fiscal general anuncia investigación por bolivianos llevados a Rusia para la guerra

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció este martes que el Ministerio Público ya investiga las denuncias sobre bolivianos que presuntamente fueron reclutados para ser llevados a Rusia y participar en la guerra contra Ucrania.

“Ya hay una investigación, yo les pido que por favor tengan paciencia conjuntamente con el fiscal que lleve adelante la investigación, se va a informar en su momento”, sostuvo la autoridad al ser consultada por los periodistas.

En esta línea, Mariaca también pidió a los familiares apersonarse a la Policía o la Fiscalía para poner este tipo de situaciones en conocimiento de las autoridades y señaló que también se aguarda la respuesta de instancias internacionales.

El pronunciamiento surge luego de que se conocieran denuncias de familias que aseguran que ciudadanos bolivianos fueron captados con la promesa de recibir al menos $us 16.000 por un supuesto entrenamiento militar, pero terminaron en el frente de combate.

Entre los casos conocidos figuran dos jóvenes presuntamente fallecidos y otros dos que resultaron heridos. Estos últimos informaron que fueron heridos durante una misión de combate.

“Vamos a realizar las diligencias necesarias, llamar a todos los familiares que puedan acercarse tanto a la Policía Boliviana o al Ministerio Público. Tenemos la Fiscalía especializada en Trata y Tráfico de Personas que ya está activada”, subrayó el fiscal general.