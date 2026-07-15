“Estaba animado, ya no”: boliviano casi termina en la guerra y cuenta cómo lo contactaron

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 15/07/2026 a las 12h08
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Un ciudadano boliviano contó que casi fue reclutado para la guerra en Rusia. Mencionó que todo empezó cuando ingresó a un enlace de WhatsApp que vio en Facebook, ya que se le prometía ganar dinero en el país europeo.

“Navegando en Facebook vi este anuncio, que podía tener un poco más de dinero en efectivo, me metí al enlace de WhatsApp donde dice ‘comunícate con nosotros para más información’”, sostuvo ante los medios.

Al ingresar al enlace, relató que le preguntaron si estaba animado a asistir a Rusia, pensando en el dinero y la crisis, aceptó.

“Me ofrecieron $us 40.000”, sostuvo y agregó que el monto se le sería dado cuando llegase a Rusia, una vez firmado el contrato. Dijo que los pasajes ya estaban pagados y que el vuelo estaba programado para el 26 de julio con al menos dos escalas: Santa Cruz-Brasil, luego Turquía y finalmente Rusia.  

Expuso que, a parte del dinero ofrecen estabilidad, seguros, la ciudadanía rusa por trabajar en áreas como cocina, protección de instalaciones de infraestructura, control de acceso, operador de drones, especialista en comunicaciones, mecánico, técnico en mantenimiento de equipos, conductor, apoyo logístico y otros.

Además, había otro punto concerniente a la guerra, por ejemplo, cocinero, médico, logística en almacén, abastecimiento y en el último punto: puestos de combate, fusilero, tirador, lanza granadas, ametrallador y franco-tirador.

“Estaba animado, ya no. No cumplen con lo acordado y allá, ¿dónde vas a reclamar?”, sostuvo.  

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