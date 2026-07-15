Policía llega a Rincón de Palometas en busca de los reclutadores para la guerra de Rusia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desplegaron este miércoles un operativo en la comunidad de Rincón de Palometas, en la provincia Sara de Santa Cruz, para identificar a los presuntos reclutadores que captaron a jóvenes de la zona con falsas promesas de trabajo en Rusia y de quienes no se tiene noticias desde hace más de un mes.

El operativo fue activado luego de que familiares y comunarios denunciaran la desaparición del contacto con al menos nueve pobladores que abandonaron la comunidad tras aceptar ofertas laborales que prometían estabilidad económica y salarios de hasta 16.000 dólares, sin que supieran que terminarían vinculados al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La intervención policial busca establecer la identidad de los responsables de la captación y determinar si existe una red de trata de personas o reclutamiento ilegal que opera en el departamento de Santa Cruz.