Policía llega a Rincón de Palometas en busca de los reclutadores para la guerra de Rusia

Seguridad
EL DEBER
Publicado el 15/07/2026 a las 23h36
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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desplegaron este miércoles un operativo en la comunidad de Rincón de Palometas, en la provincia Sara de Santa Cruz, para identificar a los presuntos reclutadores que captaron a jóvenes de la zona con falsas promesas de trabajo en Rusia y de quienes no se tiene noticias desde hace más de un mes.

El operativo fue activado luego de que familiares y comunarios denunciaran la desaparición del contacto con al menos nueve pobladores que abandonaron la comunidad tras aceptar ofertas laborales que prometían estabilidad económica y salarios de hasta 16.000 dólares, sin que supieran que terminarían vinculados al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La intervención policial busca establecer la identidad de los responsables de la captación y determinar si existe una red de trata de personas o reclutamiento ilegal que opera en el departamento de Santa Cruz.

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