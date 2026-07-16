Drama de bolivianos en guerra rusa activa pedido de informes y pesquisas

El drama que viven varias familias bolivianas cuyos esposos, padres o hermanos murieron, están heridos o desaparecidos tras enlistarse en la guerra que libran Rusia y Ucrania ha develado la existencia de una red de reclutadores que incumple contratos y un vacío normativo que permite que se cometan abusos.

Ante estos hechos, varios asambleístas nacionales exigen al Gobierno una investigación e informe sobre la situación de los connacionales que fueron reclutados.

Ante la incertidumbre sobre cuántos bolivianos estarían en la zona de guerra (extraoficialmente se dijo que alrededor de 30), el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca, dijo que 16 ciudadanos estarían participando de esa contienda bélica.

“Son datos que estamos por confirmar, de acuerdo a la reunión con los familiares, aproximadamente, y quiero que se entienda que no es un dato preciso, unos 16 ciudadanos bolivianos se encontrarían en estos lugares”, indicó Huanca.

El común denominador de varias de las denuncias es una oferta de sueldo elevado para ir a Rusia, un contrato ambiguo que no especifica el rol que va a desempeñar el reclutado y el anonimato de los presuntos intermediarios.

La esposa un boliviano reclutado informó que le ofrecieron a su esposo un gran sueldo (20 mil dólares) no obstante, no le dijeron que iba a estar en el campo de batalla, ni saben si recibió el pago acordado porque perdió contacto con su familiar.

“Le dijeron que ellos iban ahí (al cuartel), tenían la opción de elegir trabajos y que le iban a pagar bien”, relató la mujer y agregó que “como somos familias humildes, una oportunidad así cualquiera la toma”.

De otros casos se informó que dos bolivianos han muerto en la guerra y que también existen heridos.

Negación

En tanto, el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, indicó ayer que desconoce sobre el sistema de reclutamiento de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque afirmó que, en dicho conflicto, hay mercenarios latinoamericanos.

“No sabemos nada de este sistema de reclutamiento. La embajada no está involucrada, absolutamente en este sistema; sí hay, existe en todo el mundo los mercenarios que luchan por dinero; sabemos que en el conflicto en Ucrania hay mercenarios extranjeros, de América Latina también”, indicó Vérchenko.

Aseguró además que no conoce con exactitud si hay o no bolivianos en el conflicto. Dijo que en este caso se debe solicitar apoyo del Ministerio de Defensa en Rusia para la obtención de más información.

En tanto, la diputada de la alianza Libre, Lissa Claros sostuvo que los caso debe revisarse con extrema gravedad y afirmó que la representación diplomática rusa no puede solo deslindarse de las responsabilidades.