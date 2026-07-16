"Fue un show mediático del fiscal de Chile": Liberan carga de madera en la frontera y sector forestal exige resarcimiento de daños

Los camiones con cargamento de madera de exportación que permanecían retenidos desde hace más de 40 días en los pasos fronterizos con Chile y Brasil, fueron liberados, luego que se descartará que hubieran sustancias controladas impregnadas en la materia prima.

La información fue dada a conocer este jueves por el presidente de la Cámara Forestales de Bolivia (CFB), Pedro Colanzi, en compañía de representantes de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

"Fue un show mediático del fiscal de Chile. El tiempo, las pruebas y las investigaciones demostraron que ninguna de las empresas que acusó estaban vinculadas a este tipo de trafico de estupefacientes", señaló Colanzí.

Ante esta situación, esperan que la Fiscalía de Bolivia, el Ministerio de Gobierno y la Cancillería, hagan las gestiones correspondientes para demostrar que el sector forestal se vio afectado por las falsas acusaciones.

"Una vez se demuestre que las empresas no tienen una responsabilidad en el tema de tráfico de drogas, se inicie todo un proceso para el resarcimiento del daño a la imagen del sector forestal exportador boliviano", demandó el presidente de Cadex.

A esto informó que ya hay camiones con carga de madera que han sido liberados en Brasil, Yacuiba y Yacuiba.

Caso

En fecha 8 de junio, la Fiscalía, la Armada y Aduanas de Chile incautaron más de 100 toneladas de droga ocultas en cargamentos de madera.

Ante este caso, la Fiscalía de Chile observó a 23 empresas en Bolivia presuntamente vinculadas a esos cargamentos con droga y se solicitó información para iniciar las investigaciones; sin embargo, no han recibido una respuesta oficial.