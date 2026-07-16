Hallan pasaportes en casa de un sospechoso de captar a bolivianos para la guerra en Rusia

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 16/07/2026 a las 20h09
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Tras la aprehensión de tres personas en la investigación de los bolivianos reclutados para viajar a Rusia, se encontró pasaportes y otros documentos personales, en uno de los inmuebles que intervino el grupo DACI, de la Policía, en Santa Cruz, según un reporte de Unitel.

En una fotografía a la que tuvo acceso Unitel, se observa un estuche con unos seis pasaportes, aunque existen otras versiones que señalan que son cerca de medio centenar. La Policía todavía no ha dado a conocer una cifra oficial.

Si bien, de momento no se conoce la identidad de las personas a las que pertenecen estos documentos, llama la atención que se encuentren en el inmueble de uno de los aprehendidos.

Hasta este jueves por la tarde, son tres los aprehendidos en Santa Cruz en el marco de la investigación por los bolivianos que fueron enviados a Rusia para ser enlistados en la guerra contra Ucrania.

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