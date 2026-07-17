Cumplen medidas cautelares y en “cuestión de horas” Zúñiga podría salir de la cárcel

Las medidas cautelares impuestas por un juez fueron cumplidas casi en su totalidad y, en las próximas horas, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga podría abandonar la cárcel para cumplir con la detención domiciliaria, afirmó su abogado, Eduardo León.

En la audiencia de cesación de la detención preventiva, un tribunal determinó dar curso al pedido de la defensa del exjefe militar, quien permanecía recluido desde hace poco más de dos años en el penal de El Abra, en Cochabamba.

“Casi ya está concluido todo. Esperemos que en el transcurso de la jornada ya pueda recuperar su libertad y estar bajo detención domiciliaria. Ya se ha depositado la fianza, se ha cumplido con el registro biométrico, el registro domiciliario, etcétera. Entonces, es cuestión de unas horas más para que se cumpla eso”, afirmó León.

Zúñiga permanece en la cárcel de San Pedro, en La Paz, a la espera de que concluyan los trámites para hacer efectiva la detención domiciliaria.

El proceso en su contra está relacionado con la asonada militar del 26 de junio de 2024, cuando tropas fueron desplegadas en la plaza Murillo con el presunto objetivo de gestar un golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Arce.

Las nuevas fechas para el desarrollo del juicio fueron fijadas para el 24, 25 y 26 de agosto.

La defensa del exjefe militar aseguró que el operativo fue ejecutado por instrucción de Arce y de sus ministros para que las Fuerzas Armadas cayeran en una «trampa» y se construyera la narrativa de un supuesto golpe de Estado.