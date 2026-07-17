Investigan el asesinato de una enfermera en el municipio cruceño de San Carlos

Una enfermera, de 30 años, es la mujer que fue hallada sin vida y maniatada luego de que vecinos y la Policía acudieran a sofocar un incendio. Su pequeño hijo de casi dos años fue rescatado con graves quemaduras y recibe atención médica en la capital cruceña. En tanto, aún desconocen quién es el autor del hecho, pero hay un sospechoso que está siendo buscado.

Como Lisbeth García fue identificada la mujer que perdió la vida en el hecho trágico registrado la madrugada de este viernes, 17 de julio, en el distrito de Santa Fe, en el municipio de San Carlos, al norte del departamento de Santa Cruz.

La familia de la víctima sospecha que el presunto autor sería un hombre identificado como Lucio, quien trabajaba como chófer de Lisbeth y cuyo paradero es desconocido desde ocurrido el hecho.

La pareja de la víctima, un policía, se encontraba trabajando en San Ignacio de Velasco al momento de los hechos, por lo que la familia de la mujer sospecha del chofer.

De acuerdo con la hermana de Lisbeth, una motocicleta que estaba en la vivienda también desapareció. Asimismo, en el inmueble se encontró un vehículo y varios bidones de 60 litros que, presuntamente, serían utilizados para la compra y venta de combustible.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Edson Fernández, indicó que se iniciaron las pericias para establecer la causa de la muerte de la mujer, además dar con el paradero del autor del hecho.

Aseguró que, una vez obtenido los resultados de las pericias, el informe médico forense de la autopsia de ley, tipificarán el delito por el cual seguirán el caso.