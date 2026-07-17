Muere instructor de paracaidismo durante un salto en la clausura de un curso en Cochabamba

El Ejército de informó este viernes sobre el fallecimiento del teniente José Raúl Colodro Mercado, instructor del Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 "Victoria".

El hecho se registró durante el acto de clausura del Curso de Paracaidismo Básico Militar.

De acuerdo con un comunicado de Ejército, el oficial se encontraba realizando su séptimo salto programado dentro de las actividades de cierre del curso.

Informó, además, que dispuso la realización de investigaciones técnicas y administrativas para establecer las circunstancias y los factores que incidieron en el suceso.

El Ejército señaló que será necesario aguardar los resultados oficiales para determinar con precisión las causas concurrentes del accidente.

La institución castrense destacó que el teniente Colodro se ha distinguido por su profesionalismo, disciplina, vocación de servicio y compromiso con la formación del personal militar.

Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y camaradas del oficial fallecido, a quienes manifestó su acompañamiento en este momento de duelo.

En el mismo comunicado, la institución reafirmó su compromiso con el estricto cumplimiento de las normas de seguridad en todas las actividades de instrucción y entrenamiento, priorizando la protección de la vida e integridad de su personal.