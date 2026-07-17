Zúñiga abandona la cárcel de San Pedro para cumplir detención domiciliaria

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga abandonó la noche de este viernes la cárcel de San Pedro para cumplir la detención domiciliaria dispuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal en el denominado caso de la asonada militar de junio de 2024.

“Por fin se hace justicia. Me voy impresionado de esta cárcel, dos años injustamente encerrado”, afirmó Zúñiga a bordo de un taxi que lo trasladó pocos minutos después de salir del penal ubicado en la zona de San Pedro.

Un mandamiento de detención domiciliaria, emitido este viernes por el tribunal y dirigido al director del recinto penitenciario de San Pedro, instruye viabilizar la determinación judicial “siempre y cuando no se encuentre detenido por otra causa”.

Horas antes, la defensa de Zúñiga había cumplido con todos los trámites dispuestos y con el pago de la fianza de Bs 200.000 para que el exjefe militar pudiera abandonar el recinto penitenciario.

El exjefe militar es el principal implicado en el despliegue de tropas registrado la tarde del 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo, con el presunto objetivo de gestar un golpe de Estado contra el entonces presidente Luis Arce; sin embargo, Zúñiga sostiene que se trató de un “autogolpe”.

El caso se encuentra en etapa de juicio y las audiencias deberán retomarse los días 24, 25 y 26 de agosto.