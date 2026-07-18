Envían a la cárcel a tres reclutadores vinculados al caso de bolivianos enviados a Rusia

Un juez de Santa Cruz determinó este sábado dictar 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos que eran enviados hacia Rusia, país que está en guerra con Ucrania, según un reporte de Unitel.

Se trata del hermano, el hijo y el exyerno de Amador M., señalado como el principal sospechoso de esta organización que, según denunciaron familiares de los jóvenes captados, eran engañados con promesas de trabajo vinculados a la construcción, pero terminaban en el frente de batalla.

La Fiscalía sustentó la medida cautelar ante la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización por parte de los imputados. El delito por el que se los investiga es trata y tráfico de personas.

Los tres sujetos fueron aprehendidos la noche del jueves durante allanamientos. En su poder se encontraron más de 50 pasaportes. En ese momento, su defensa aseguró que “solo eran tramitadores”.