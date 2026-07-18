Tres trabajadores mueren aplastados por una carga de acero en El Alto

Seguridad
RED UNO
Publicado el 18/07/2026 a las 8h51
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Tres hombres perdieron la vida la tarde de este viernes al interior de una empresa importadora ubicada en la ciudad de El Alto, luego de ser presuntamente aplastados por material de acero. Las víctimas tenían 27, 33 y 53 años.

Tras el accidente, los afectados fueron evacuados hasta la clínica Fides; sin embargo, ingresaron sin vida al centro médico.

Luego de conocerse el hecho, familiares de los fallecidos llegaron hasta el centro médico y rechazaron inicialmente que los cuerpos fueran trasladados a la morgue para los procedimientos legales correspondientes.

Ante esta situación, la Policía solicitó apoyo de otras unidades para restablecer el orden y concretar el traslado de los cadáveres.

Con el refuerzo policial, las autoridades lograron trasladar los cuerpos para que se practiquen los exámenes forenses correspondientes.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para establecer qué provocó el accidente y determinar si existieron fallas en las condiciones de seguridad o posibles responsabilidades

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