Voraz incendio forestal amenaza Quirusillas en San Lorenzo, Tarija

Un incendio forestal de gran magnitud avanza en el municipio de San Lorenzo, en Tarija, y mantiene en riesgo a la comunidad de Quirusillas, además de otros municipios del departamento, según un reporte de Unitel.

Por tercer día consecutivo, brigadas de bomberos voluntarios, soldados de las Fuerzas Armadas y comunarios luchan sin descanso para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego llegue a comunidades cercanas.

Las autoridades informaron que las labores de contención continúan en el lugar, mientras el fuego sigue activo en la zona.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, pidió apoyo inmediato para los equipos que trabajan en el incendio. ”Estamos recopilando toda la información para saber qué es lo que se necesita: desde agua, qué tipo de comida. Ustedes saben que los bomberos necesitan hasta colirios, barbijos, pero hay una especificación técnica”, señaló.