Zúñiga tras lograr su detención domiciliaria afirma: “Yo era un trofeo político”

En una entrevista exclusiva, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga evitó referirse al fondo del proceso, pero aseguró que fue tratado como un “trofeo político” durante su detención y pidió justicia para los militares involucrados en los hechos del 26 de junio de 2024.

En una entrevista en exclusiva para Que No Me Pierda (QNMP) y tras abandonar la cárcel, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga brindó su primera entrevista tras dejar el penal de San Pedro y pasar a cumplir detención domiciliaria en La Paz.

Zúñiga afirmó que se siente “muy feliz” por retornar a su domicilio después de más de dos años de detención, aunque aclaró que el proceso judicial recién comienza y que no hablará del fondo del caso por respeto al tribunal.

“Estoy muy contento, muy feliz. Después de dos años ver a las personas, después de dos años retornar a mi domicilio”, expresó.

Pide justicia para militares involucrados

Zúñiga evitó revelar detalles sobre lo ocurrido el 26 de junio de 2024, al señalar que el caso aún se encuentra en investigación. No obstante, insistió en que él y otros militares son inocentes.

“Soy inocente. El resto de los militares son inocentes y se debe hacer justicia”, sostuvo.

Denuncia duro encierro

Consultado sobre si fue torturado en la cárcel, Zúñiga evitó responder de forma directa y señaló que ese punto aún está bajo investigación. Sin embargo, describió su encierro como “sumamente duro”.

Según su relato, estuvo en una celda de tres por dos metros, sin ventana, con una puerta metálica y tres candados. También aseguró que durante los primeros meses no podía salir a ver el sol ni respirar con normalidad.

El exjefe militar afirmó que durante su detención fue tratado como un “trofeo político” y aseguró que su familia también sufrió las consecuencias de su reclusión.

Zúñiga sostuvo que en algunos momentos fue incomunicado y que sus familiares no podían verlo. También dijo que su hijo menor, que tenía seis años cuando ingresó a la cárcel, fue afectado por la separación.

También cuestionó que varios uniformados hayan sido dados de baja y perdido beneficios antes de contar con una sentencia ejecutoriada.