Incendio originado en Brasil ingresa al Pantanal boliviano; Armada dice que logró “contener” el fuego

Un incendio forestal ingresó al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, ubicado en el Pantanal boliviano del departamento de Santa Cruz.

Sin embargo, “tras el ingreso del incendio (…) a Otuquis, se activó una respuesta inmediata y coordinada para proteger este importante ecosistema del Pantanal”, informó la Alcaldía de Puerto Suárez por redes sociales.

El mismo reporte indica que las fuertes ráfagas de viento favorecieron para la rápida propagación del fuego, por lo que ahora “continúan las tareas de monitoreo satelital y las acciones en el área afectada para evitar que el fuego avance hacia otros sectores del parque”.

La Gobernación de Santa Cruz también dio a conocer que “continúan las labores de combate del incendio forestal (…) en coordinación con el SERNAP, la Armada Boliviana, el Gobierno Municipal de Puerto Suárez y otras instituciones”.

“Actualmente, 59 efectivos trabajan en la zona con vehículos, maquinaria, herramientas especializadas y apoyo logístico para contener el avance del fuego, pese a las difíciles condiciones climáticas ocasionadas por fuertes vientos”, señala una nota de prensa de la administración departamental.

Por su parte, la Armada Bolivia, mediante otra nota de prensa, aseguró que su quinto distrito naval de Santa Cruz logró “contener” el incendio.

Un “contingente se desplazó hasta el frente del incendio, ubicado aproximadamente a un kilómetro de la Capitanía de Puerto Mayor ‘Busch’, donde desarrolló intensas labores de combate al fuego. Después de aproximadamente cinco horas de trabajo ininterrumpido, los efectivos navales lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas cruzaran la carretera”, indica el reporte.