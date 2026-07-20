Atraco en Equipetrol ocurrió minutos después que una mujer depositó Bs 121.000; delincuente solo se llevó Bs 20.000

Un atraco se registró la mañana de este lunes en una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña. Según el informe del comandante departamental de la Policía, David Gómez, un delincuente hizo uso de un arma de fuego para llevarse un aproximado de Bs 20.000, aunque adelantó que esta cifra puede variar una vez se tenga un reporte complementario.

Dentro del informe señala que una mujer ingresa al banco con una suma de Bs 121.000 y procede a hacer el depósito; "casi de forma inmediata", un sujeto encapuchado reduce al guardia de seguridad del lugar y utiliza su arma para amedrentar a los funcionarios obligándolos a que le entreguen dinero.

"En primera instancia se observa a una señora ingresar y hacer un depósito de la suma de Bs 121.000. Segundos después ingresó un sujeto encapuchado. El delincuente redujo al guardia de seguridad privada, lo llevó hacia la puerta principal y realizó un disparo al tumbado", dijo.

El comandante acotó que, posteriormente, el delincuente se dirigió a las cajas 1 y 2 donde efectuó más disparos y exigió el dinero a las cajeras. "Este sujeto saca una bolsa y les pide que coloquen el dinero que se encuentra en sus cajas para que pueda retirarse".

En esa línea, aclaró que el depósito de Bs 121.000 había sido colocado en una caja fuerte por las funcionarias momentos antes del atraco, por lo que no fue robado.

"Queremos recalcar dos aspectos importantes: no se ha registrado personas heridas ni fallecidas en este lamentable hecho. También recalcar que en esta entidad bancaria no se tiene personal policial realizando seguridad, solo dos elementos de seguridad física privada", señaló.

La Policía activó el Plan Z para identificar y dar con el paradero de las personas involucradas en este hecho delictivo registrado este lunes en la capital cruceña.