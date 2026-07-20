Atraco en Equipetrol ocurrió minutos después que una mujer depositó Bs 121.000; delincuente solo se llevó Bs 20.000

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 20/07/2026 a las 13h53
ESCUCHA LA NOTICIA

Un atraco se registró la mañana de este lunes en una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña. Según el informe del comandante departamental de la Policía, David Gómez, un delincuente hizo uso de un arma de fuego para llevarse un aproximado de Bs 20.000, aunque adelantó que esta cifra puede variar una vez se tenga un reporte complementario.

Dentro del informe señala que una mujer ingresa al banco con una suma de Bs 121.000 y procede a hacer el depósito; "casi de forma inmediata", un sujeto encapuchado reduce al guardia de seguridad del lugar y utiliza su arma para amedrentar a los funcionarios obligándolos a que le entreguen dinero.

"En primera instancia se observa a una señora ingresar y hacer un depósito de la suma de Bs 121.000. Segundos después ingresó un sujeto encapuchado. El delincuente redujo al guardia de seguridad privada, lo llevó hacia la puerta principal y realizó un disparo al tumbado", dijo.

El comandante acotó que, posteriormente, el delincuente se dirigió a las cajas 1 y 2 donde efectuó más disparos y exigió el dinero a las cajeras. "Este sujeto saca una bolsa y les pide que coloquen el dinero que se encuentra en sus cajas para que pueda retirarse".

En esa línea, aclaró que el depósito de Bs 121.000 había sido colocado en una caja fuerte por las funcionarias momentos antes del atraco, por lo que no fue robado.

"Queremos recalcar dos aspectos importantes: no se ha registrado personas heridas ni fallecidas en este lamentable hecho. También recalcar que en esta entidad bancaria no se tiene personal policial realizando seguridad, solo dos elementos de seguridad física privada", señaló.

La Policía activó el Plan Z para identificar y dar con el paradero de las personas involucradas en este hecho delictivo registrado este lunes en la capital cruceña.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Las momias preincaicas escriben un nuevo capítulo de la historia
2
La Gobernación ratifica el feriado departamental el 14 de agosto por Urkupiña
3
Contienen el incendio en el valle de Tarija y culpan a los chaqueos
4
Algunos números del Mundial
5
Jubileo afirma: pobreza tiene rostro de mujer, joven y campesino

Lo más compartido

1
Engaño, lágrimas y pobreza van detrás del reclutamiento para Rusia
2
Sismo de 5.1 en Junin deja 6 fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados
3
Pastor muere baleado durante un culto en una iglesia de Shinahota
4
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
5
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”

Más en Seguridad

20/07/2026
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
El reo de nacionalidad brasilera que falleció el pasado domingo en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha en La Paz, fue abatido por tres...
Ver más
20/07/2026
Reportan atraco en una entidad financiera en la zona de Equipetrol en Santa Cruz
Antes del medio día de este lunes, un presunto atraco fue reportado en la sucursal del Banco FIE en la zona de Equipetrol sobre la avenida San Martín en la...
Ver más
Un pastor identificado como Edwin Mollo, murió tras recibir un impacto de bala mientras participaba de un culto religioso este domingo por la noche, en una iglesia de Shinahota, en el Trópico de...
Ver más
20/07/2026
Pastor muere baleado durante un culto en una iglesia de Shinahota
Un incendio forestal ingresó al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, ubicado en el Pantanal boliviano del departamento de Santa Cruz.
Ver más
19/07/2026
Incendio originado en Brasil ingresa al Pantanal boliviano; Armada dice que logró “contener” el fuego
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, realizó este domingo un sobrevuelo sobre las serranías de la comunidad de Quirusillas, en el municipio de San Lorenzo (Tarija), para verificar la...
Ver más
19/07/2026
Ministro de Defensa sobrevuela zona afectada por incendio forestal en Tarija
Un incendio forestal de gran magnitud avanza en el municipio de San Lorenzo, en Tarija, y mantiene en riesgo a la comunidad de Quirusillas, además de otros municipios del departamento, según un...
Ver más
18/07/2026
Voraz incendio forestal amenaza Quirusillas en San Lorenzo, Tarija
En Portada
20/07/2026 Seguridad
Atraco en Equipetrol ocurrió minutos después que una mujer depositó Bs 121.000; delincuente solo se llevó Bs 20.000
Un atraco se registró la mañana de este lunes en una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en la capital cruceña. Según el informe del...
vista
20/07/2026 Seguridad
Reportan atraco en una entidad financiera en la zona de Equipetrol en Santa Cruz
Antes del medio día de este lunes, un presunto atraco fue reportado en la sucursal del Banco FIE en la zona de Equipetrol sobre la avenida San Martín en la...
vista
20/07/2026 Fútbol
España festeja su triunfo en la Copa del Mundo con sus fanáticos
La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas las concentradas en la plaza de Cibeles para recibir a los campeones del mundo.
vista
20/07/2026 País
Cuantifican 809 focos de calor en Bolivia; la mayoría se reporta en Tarija y Santa Cruz
Bolivia contabiliza 809 focos de calor, de acuerdo con el reporte del pronosticador Marcelo Peñaloza, del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (...
vista
20/07/2026 Seguridad
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
El reo de nacionalidad brasilera que falleció el pasado domingo en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha en La Paz, fue abatido por tres...
vista
20/07/2026 Cochabamba
La Gobernación ratifica el feriado departamental el 14 de agosto por Urkupiña
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, ratificó este lunes en conferencia de prensa la vigencia del feriado departamental del 14 de agosto, establecido...
vista
Actualidad
El reo de nacionalidad brasilera que falleció el pasado domingo en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha...
Ver más
20/07/2026 Seguridad
Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados
Un atraco se registró la mañana de este lunes en una entidad financiera, ubicada en la zona de Equipetrol, en la...
Ver más
20/07/2026 Seguridad
Atraco en Equipetrol ocurrió minutos después que una mujer depositó Bs 121.000; delincuente solo se llevó Bs 20.000
Bolivia contabiliza 809 focos de calor, de acuerdo con el reporte del pronosticador Marcelo Peñaloza, del Servicio...
Ver más
20/07/2026 País
Cuantifican 809 focos de calor en Bolivia; la mayoría se reporta en Tarija y Santa Cruz
Antes del medio día de este lunes, un presunto atraco fue reportado en la sucursal del Banco FIE en la zona de...
Ver más
20/07/2026 Seguridad
Reportan atraco en una entidad financiera en la zona de Equipetrol en Santa Cruz
Deportes
La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en unas 120.000 personas las concentradas en la plaza de Cibeles para...
Ver más
20/07/2026 Fútbol
España festeja su triunfo en la Copa del Mundo con sus fanáticos
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
Scaloni rompe en llanto y deja abierta la posibilidad de marcharse de la Albiceleste
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
La Roja emprende viaje a Madrid para festejar con su gente su segunda estrella
Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
El llanto de Messi tras perder la final del Mundial y la ovación que recibió de los hinchas argentinos
Doble Click
Espectáculos culturales para todos los gustos tiene en cartelera cochabambina para la semana 30 del año , destacando la...
Ver más
20/07/2026 Cultura
Cartelera: Una semana con diversas actividades culturales
Mientras el mundo hablaba del Mundial 2026, también empezó a hablar, de forma bastante inesperada, de cíclopes, sirenas...
Ver más
20/07/2026 Cine
La Odisea de Nolan: por qué Homero sigue siendo tendencia 3.200 años después
El episodio 140 del Podcast Los Tiempos cuenta con la presencia del profesor Koichi Fujii como invitado especial.
Ver más
19/07/2026 Vida
El profesor Koichi Fujii, en Podcast Los Tiempos
Tras el éxito de su concierto inaugural, NOVA Filarmónica presenta el segundo programa de la temporada 2026 con una...
Ver más
19/07/2026 Música
NOVA vuelve con la “Sinfonía de historias inolvidades"