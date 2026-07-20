Pastor muere baleado durante un culto en una iglesia de Shinahota

Un pastor identificado como Edwin Mollo, murió tras recibir un impacto de bala mientras participaba de un culto religioso este domingo por la noche, en una iglesia de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba, según un reporte de Unitel.

Hasta el lugar llegó el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar con las investigaciones correspondientes para identificar a los autores del crimen.

El cuerpo fue traslado hasta la morgue para determinar las causas de la muerte y se aguarda un informe oficial por parte de los efectivos policiales respecto a este hecho de sangre.