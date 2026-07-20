Recluso abatido en Chonchocoro portaba arma y granada de guerra; seis policías son investigados

El reo de nacionalidad brasilera que falleció el pasado domingo en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha en La Paz, fue abatido por tres sargentos y portaba una granada de guerra y un arma de mueve milímetros, informó la Policía.

“Tenemos entendido que ha usado (el reo) un arma calibre nueve milímetros marca Sig Sauer, con la que ha disparó a varios internos. También portaba una granada de guerra con la que habría amenazado con hacerla detonar dentro de una celda”, dijo un policía.Asimismo, explicó que ante la advertencia del recluso los sargentos hicieron uso de sus armas de fuego para reducirlo.

Producto de este hecho un teniente y dos sargentos fueron aprehendidos, por las irregularidades en las medidas de seguridad del penal. Además, otros tres sargentos fueron arrestados por el uso de armas de fuego, los seis uniformados serán investigados.

El hecho ocurrió el domingo, cuando el brasilero Lucas Reséndiz disparó contra varios privados de libertad, luego de un conflicto interno, logrando herir a uno de ellos en la pierna derecha. La seguridad del penal reaccionó y tuvo que hacer uso de la “fuerza letal” para reducir la amenaza.