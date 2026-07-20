Reportan atraco en una entidad financiera en la zona de Equipetrol en Santa Cruz

Antes del medio día de este lunes, un presunto atraco fue reportado en la sucursal del Banco FIE en la zona de Equipetrol sobre la avenida San Martín en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos habrían entrado a la entidad financiera y sustraído una cantidad de dinero que, hasta el momento, no ha sido determinada de manera oficial.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía llegaron al lugar y comenzaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Al momento, los uniformados realizan el levantamiento de información, revisión de cámaras de seguridad y tratan de identificar a los responsables de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el dinero sustraído ni han confirmado la cantidad de personas involucradas en el presunto atraco.