Caso maletas: Investigación devela que transportadoras no tenían autorización

El caso maletas, en el que se investiga la llegada sin controles de equipaje desde EEUU hasta el aeropuerto de Viru Viru, sigue sin resolver y una investigación devela nuevos datos a ocho meses de la llegada de la aeronave.

El diputado Rolando Pacheco, de Alianza Popular, calificó de “fantasma” al vuelo, que llegó en noviembre del 2025, pues aseguró que se tiene el reporte de que dos empresas están vinculadas con el vuelo y que ninguna tiene autorización de instituciones bolivianas, según reporte de Unitel.

“La empresa que tramitó el permiso y la empresa que operó el vuelo son distintas y ninguna de las dos están registradas ni en Aduana ni en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil”, denunció el asambleísta, sobre la entidad que supuestamente realizó el vuelo en el que llegaron al país las maletas que ingresaron al país sin revisión por el uso de un pasaporte diplomático.

Investigados

Según las investigaciones, en noviembre de 2025 un vuelo privado procedente de Estados Unidos llegó a Bolivia y tras el uso de un pasaporte diplomático, las maletas fueron retiradas de instalaciones públicas. Ante ello, por este caso hay varios investigados entre estos la exdiputada Laura Rojas, que presuntamente sería la que ocupó el documento que ya no estaba vigente.

Pacheco señaló que quien contrató el vuelo es un hombre identificado como Bruno Sánchez, y en la actualidad no aparece en ningún registro de instituciones estatales como Aduana.

El equipaje llegó a Santa Cruz a días de su arribo. No obstante, las investigaciones comenzaron este año.

“(La empresa A es) la que sacó los permisos para ingresar a Bolivia, pero lamentablemente llega otra empresa distinta -una empresa B- eso jamás se había visto, y no sabemos por qué con la gente de de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) o de la misma Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), no saltaron las alarmas correspondientes para parar este avión una vez llega a Bolivia o antes de salir”, explicó el senador de Libre Leonardo Roca a Unitel.

El documento también identifica otras presuntas irregularidades relacionadas con el traslado de las maletas.