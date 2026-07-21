Fiscalía investiga linchamiento del presunto asesino del pastor en Shinahota

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público inició una nueva investigación para identificar y sancionar a los responsables del asesinato de Jhomer P. C., de 31 años de edad, quien se encontraba aprehendido por la muerte del pastor Edwin M. V., y que posteriormente fue sustraído por una turba de personas de dependencias policiales del municipio de Shinahota, que terminaron con su vida.

“El Ministerio Público va a generar las acciones penales para establecer todos los casos y la conducta delictiva de aquellas personas que generan hechos de linchamiento. Ninguna persona puede ejercer justicia por mano propia; por ello, se desplegarán todos los actos investigativos necesarios para identificar a los autores y establecer las responsabilidades penales que correspondan”, señaló Tejerina.

De acuerdo con los antecedentes, la noche del 20 de julio del presente año, una comisión policial se constituyó al domicilio del investigado para ejecutar el mandamiento de aprehensión emitido por el Ministerio Público dentro del proceso por el delito de Asesinato de un pastor. Una vez cumplida la orden, el sindicado fue trasladado a celdas de la Estación Policial Integral (EPI) de Shinahota.

Sin embargo, minutos después, un grupo aproximado de 500 a 600 personas se concentró en inmediaciones de la unidad policial y, pese a los intentos de persuasión realizados por los efectivos del orden, ingresaron de manera violenta a las instalaciones. De acuerdo con el informe preliminar, la turba agredió física y verbalmente a los policías, violentó el candado de las celdas y sustrajo al aprehendido, quien posteriormente fue golpeado y quemado por la turba.

Posteriormente, cerca de las 23:40, personal de la FELCC logró recuperar a Jhomer P. C., a la altura del cementerio del municipio de Shinahota. El hombre presentaba quemaduras de primer, segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo, además de múltiples lesiones producto de las agresiones, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital de Shinahota.

Tras la valoración médica, se dispuso su evacuación al Hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba debido a la gravedad de su estado de salud. No obstante, durante el traslado, el paciente falleció a la altura del municipio de Colomi.