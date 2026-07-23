Fiscalía ve enriquecimiento ilícito y venta ilegal en traslado de oro a Dubái

Tras el hallazgo de un cargamento de 189 kilos de oro cuyo propietario pretendía sacar del país rumbo a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en el aeropuerto de Viru Viru, la Fiscalía ordenó el secuestro del metal y abrió una investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y venta ilegal de minerales.

Además de las cuatro maletas con el oro, existe una persona aprehendida que pretendía levar la carga en un vuelo privado rumbo a Asia.

Los 189 kilos de oro decomisados en Santa Cruz tienen un valor aproximado de 25 millones de dólares, según la cotización internacional de este mineral hasta ayer.

La cantidad de oro que se pretendía trasladar a Dubái, llamó la atención debido a la edad de la persona responsable de la operación.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, el hombre tenía solo 22 años y es identificado como Adrián L. R, de nacionalidad boliviana.

Coca precisó que la carga pertenece a una empresa “legalmente autorizada, que cuenta con un NIT”.

Actualmente el aprehendido se encuentra en celdas policiales y deberá prestar su declaración informativa para luego ser puesto ante la Fiscalía de delitos contra la Corrupción Pública por “de enriquecimiento ilícito y venta ilegal de minerales”.

“El personal policial en el aeropuerto de Viru Viru identificó una carga que tendría algunas contradicciones en su documentación”, informó Coca.

Cuestionamiento

La persona que pretendía enviar las maletas en un vuelo chárter habría presentado documentación con el sello del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Sin embargo, esa documentación no pudo ser validada en el sistema.

“Estaba con el reconocimiento de aduana, habían escrito en detalle la mercancía, los impuestos de ley, pero ante esta incongruencia ante la documentación presentada por la Senarecom y la no validación del código QR, es que se lo trasladan a dependencias de la Felcc para establecer si existe o no alguna irregularidad o delito en esta acción”, agregó Coca.

El jefe policial aclaró que aún no se puede afirmar que exista un delito y que se aguarda un informe del Senarecom para determinar si se trató de una falla del sistema o de una documentación irregular.