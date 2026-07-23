Oviedo pide informe sobre las personas liberadas tras la incautación de oro en Viru Viru

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 23/07/2026 a las 19h03
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El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, instruyó la elaboración de un informe para esclarecer las circunstancias en las que cinco personas fueron liberadas tras el operativo que frustró el presunto envío irregular de más de 189,5 kilogramos de oro desde el aeropuerto internacional Viru Viru hacia Dubái, según un reporte de Unitel. 

La medida surge después de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informara que recuperaron su libertad tres funcionarios públicos y dos allegados al principal investigado, por lo que ahora se busca establecer quién autorizó esa decisión y bajo qué fundamentos.

“Este Gobierno no va a encubrir ningún caso de corrupción o hecho ilícito, he instruido a la brevedad posible se brinde información oficial sobre la relación cronológica de los hechos, actas de requisa, registro de secuestro y detalles de todas las personas que autorizaron la libertad de cinco involucrados adjuntando copias del registro de Naabol y la Felcc”, dijo el ministro.

El caso salió a la luz el martes, cuando un operativo policial evitó que un cargamento de oro fuera exportado presuntamente de forma ilegal con destino a Dubái a bordo de un vuelo chárter.

La intervención terminó con la aprehensión de un joven de 22 años, quien es investigado por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y contrabando y compra y venta ilegal de recursos minerales.

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que entre los liberados estaban tres funcionarios públicos: un encargado de Aduana, un funcionario del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el responsable de los trámites de vuelos chárter.

Según el reporte policial, estas personas recuperaron su libertad tras establecerse que fueron quienes detectaron las irregularidades documentales y alertaron sobre la situación.

También fueron liberados el primo, de 23 años, y un amigo del principal aprehendido, quienes presuntamente colaboraron en el traslado del equipaje dentro de las dependencias aduaneras.

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