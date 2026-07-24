Fiscalía recupera cuatro valijas del caso maletas y rastrea pistas de las otras 27

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 24/07/2026 a las 8h42
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Cuatro de las 31 valijas vinculadas al caso maletas que estaban desaparecidas desde noviembre de 2025, fueron recuperadas y permanecen bajo custodia policial para  análisis técnicos, informó ayer la Fiscalía General del Estado.

El caso maletas está  relacionado con el vuelo chárter que arribó al aeropuerto de Viru Viru desde Estados Unidos en noviembre de 2025.

El Fiscal General,  Roger Mariaca, explicó que el hallazgo fue posible tras varios meses de investigación y la recolección de declaraciones de personas relacionadas con el caso. Según indicó, el seguimiento permitió reconstruir el recorrido de parte del equipaje hasta dar con quienes lo tenían en su poder.

Según la investigación, la información clave surgió del análisis del teléfono celular de un representante legal que actualmente se encuentra investigado. Además, la declaración de un familiar permitió establecer que las maletas fueron trasladadas a un almacén y posteriormente comercializadas durante diciembre de 2025, según reporte de Brújula Digital.

Venta

Mariaca señaló que las valijas fueron ofrecidas a distintos compradores por montos que oscilaban entre 600 y 760 bolivianos, cuando el Ministerio Público todavía no había iniciado formalmente la investigación, ya que recién tomó conocimiento del caso en enero de este año.

Una vez identificadas las personas que adquirieron el equipaje, estas accedieron a entregarlo voluntariamente a las autoridades tras conocer que las maletas formaban parte de una investigación penal.

Investigación

La fiscalía verificó su posible vinculación mediante la comparación de imágenes y otras características físicas.

Las cuatro maletas recuperadas serán sometidas a diferentes pericias con el objetivo de confirmar si corresponden al lote que llegó al aeropuerto de Viru Viru y si contienen elementos de interés para el proceso. Las autoridades continúan con las tareas para ubicar las otras 27 valijas que permanecen desaparecidas.

El caso maletas se encuentra bajo investigación luego de que se denunciara el ingreso irregular de 31 maletas procedentes de Estados Unidos. Las pesquisas se ampliaron por presuntos delitos vinculados al narcotráfico tras el hallazgo de sustancias controladas en un galpón donde parte del equipaje habría sido almacenado.

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