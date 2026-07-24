Juez dispone que el oro incautado en Viru Viru sea derivado al BCB

Seguridad
ABI
Publicado el 24/07/2026 a las 22h25
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En la audiencia de medidas cautelares por el caso del oro que pretendía ser exportado fuera del país de manera ilegal, la autoridad jurisdiccional dispuso que el metal precioso sea derivado al Banco Central de Bolivia (BCB), informó el fiscal Gomer Padilla.

“(El juez) ha ordenado la incautación (del oro) y que se derive el metal al Banco Central de Bolivia. En ese transcurso hay que realizar un nuevo pesaje, a efectos de que ingrese exactamente”, afirmó.

El representante del Ministerio Público informó que, según el cuaderno de investigaciones, en las cuatro maletas incautadas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru se estableció que el oro pesa aproximadamente 189,5 kilos.

“¿Por qué decimos aproximadamente? Porque las balanzas que se han utilizado, si bien son certificadas, pesan en kilos y no se olviden de que este metal se pesa en balanzas en gramos”, añadió.

En la audiencia cautelar, desarrollada este viernes, se dispuso que Adrián L. R., la persona que pretendía viajar en un vuelo privado con el oro, guarde detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola.

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