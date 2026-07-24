Justicia dispone la detención preventiva del implicado en el tráfico de oro a Dubái

La Justicia dispuso este viernes la detención preventiva por 150 días del implicado en el presunto tráfico de 189,5 kilogramos de oro de Bolivia a Dubái por el aeropuerto de Viru Viru en la cárcel de Palmasola por los riesgos procesales de fuga y obstaculización, según informaron medios de Santa Cruz.

Según las pesquisas, el documento del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) aparentemente fue fraguado, ya que esa institución informó que no existía registro que autorizara la salida del oro del país.

Antes de la audiencia, el Ministerio Público había presentado la imputación formal y solicitado 180 días de detención preventiva, al considerar que existían suficientes elementos para mantener al investigado recluido mientras continúan las diligencias.

El requerimiento fue planteado junto con la imputación, en donde se inscribe los presuntos delitos de daño económico de particulares con afectación al Estado y contrabando y venta o compra ilegal de recursos minerales, aunque finalmente el juez resolvió imponer una medida cautelar por un plazo menor.

Las investigaciones también buscan establecer el origen del cargamento y reconstruir la ruta que siguió antes de llegar al aeropuerto, de acuerdo con el reporte de las autoridades.