Oro: Oviedo pide aclarar liberación de 5 personas y Fiscal indaga a funcionarios

“Se citarán a diferentes personas, que tienen mucho que decir. Vamos a ver si existen funcionarios públicos en este caso, para ver si son investigados en el marco de la ley 004 que es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción”, aseguró ayer el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, a propósito del secuestro de un cargamento de 189,5 kilos de oro en el aeropuerto de Viru Viru el pasado miércoles.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que pedirá explicación sobre la liberación de cinco personas detenidas la madrugada del miércoles.

Los presuntos traficantes pretendía sacar el oro vía Brasil y luego a Dubái como destino final en un vuelo privado.

“Han existido falsedades”, “esto es contrabando de recursos naturales”, “esto es afectación al Estado”. Con esas frases Mariaca aseguró que todas las personas involucradas en el caso del transporte ilegal de oro de alta pureza con fines de contrabando serán citadas como testigos o serán sometidas a órdenes de aprehensión .

Imputación

La Fiscalía ha solicitado 180 días de prisión preventiva para Adrián Lema, el principal implicado en el intento de sacar los 189,5 kilos de oro desde el aeropuerto internacional de Santa Cruz.

Mariaca explicó que el aprehendido fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando y compra o venta ilegal de recursos minerales.

Irregularidades

Paralelamente a los anuncios de investigación de la Fiscalía, ayer la red DTV denunció que junto a la persona aprehendida (Adrián Lema), habían otras cinco personas a las que no mencionó el fiscal general del Estado.

DTV también denunció que durante la madrugada de del miércoles se produjo una conversación telefónica tripartita entre autoridades de la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y alguien del Ejecutivo.

En esa comunicación- sostiene DTV- se decía que Adrián Lema Roca contaba con toda la documentación en regla para exportar los 189 kilos de oro a Dubái y que se desconocía las razones por las cuales las personas habían sido retenidas.

Fraguado

Durante las investigaciones de la Fiscalía, también se estableció que el documento emitido presuntamente por el Senarecom, presentado para respaldar la carga, era fraguado. Ante esta situación, la Policía busca identificar a los propietarios de la empresa consignada en esa documentación y determinar su grado de participación en el caso.