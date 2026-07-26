Casos maletas, armas y oro develan falencias e irregularidades en Viru Viru

En los últimos tres hechos han desafiado la seguridad del aeropuerto de Viru Viru y han dejado en entredicho la actuación de la autoridades de Gobierno, además de mostrar lentitud en las investigaciones: las 32 maletas, el contrabando de armas y el reciente intento de sacar 189,5 kilos de oro hacía Dubái.



Si bien éste último caso es el más avanzado en la investigación porque se retuvo el cargamento de oro y hay una persona con detención preventiva, nada se sabe del destino y el contenido de las 31 maletas, tampoco del destino y propietarios de las armas incautadas en Viru Viru.



Los tres casos develados en el aeropuerto cruceño tienen en común que se vulneraron los controles de equipajes y carga, hay sospechas de posible participación o negligencia de funcionarios y uso de vuelos privados para operaciones ilegales de alto riesgo.

Caso oro



En la audiencia cautelar por el caso del oro que pretendía ser exportado a Dubái, un juez dispuso ayer sea derivado al Banco Central de Bolivia (BCB), informó el fiscal Gomer Padilla.



En tanto, el representante del Ministerio Público informó que, según el cuaderno de investigaciones, en las cuatro maletas incautadas en Viru Viru se estableció que el oro pesa aproximadamente 189,5 kilos.



En la audiencia cautelar, desarrollada el viernes, se dispuso que Adrián Lema, la persona que pretendía viajar la anterior semana en un vuelo privado con el oro, guarde detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola.

Caso maletas



El caso maletas es considerado el caso más controvertido porque derivó en investigaciones por presunto tráfico de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y posibles vínculos con una organización criminal.



El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2025 cuando un vuelo privado procedente de Miami aterrizó en Viru Viru y la responsable de ingresar las 31 maletas era la exdiputada Laura Rojas, actualmente con detención preventiva.



Si bien el caso data de 2025, las investigaciones recién empezaron este año.

Caso armas



El pasado 9 de julio nuevamente se puso en duda los sistemas de inspección del aeropuerto de Viru Viru cuando un pasajero proveniente de Miami (EEUU) pretendía ingresar equipaje conteniendo



componentes de armas de grueso calibre, declarados falsamente como repuestos. La anomalía se detectó durante la inspección mediante escáner.