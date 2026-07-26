Ministro Justiniano instruye una investigación por el caso que dejó cuatro muertos en Huanuni

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, pidió una investigación rigurosa, objetiva y transparente para esclarecer la muerte de cuatro personas, entre ellas dos efectivos militares, en la mina Posokoni, en Oruro, tras un presunto ataque de jukus (ladrones de mineral).

En una publicación en sus redes sociales, la autoridad envió sus condolencias a las familias del sargento inicial Cristian Quispe Beltrán, del sargento segundo Jhonatan Abdul Condori Mamani y de los dos trabajadores mineros fallecidos.

“Las circunstancias de lo sucedido deben ser esclarecidas mediante una investigación rigurosa, objetiva y transparente. Corresponde evitar especulaciones y aguardar la información oficial de las autoridades competentes”, publicó la autoridad.

Justiniano señaló, además, que se brinda acompañamiento al subteniente de Infantería Cristian Medrano Suárez, quien resultó herido y actualmente recibe atención médica especializada.

Además, recordó que instruyó realizar un seguimiento “permanente” a su estado de salud y de brindar todo el apoyo necesario a las familias afectadas.

Detalles del hecho

El Ejército informó que cerca de la 01.00 de este domingo, durante operaciones de seguridad preventiva solicitadas por la Empresa Minera Huanuni, se registró un incidente con un grupo de jukus. Añadió que, durante el repliegue, personal militar y trabajadores de la compañía cayeron al interior de una bocamina, hecho en el que los militares y mineros perdieron la vida.