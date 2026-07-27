Atracadores matan a un librecambista y hieren a dos personas frente a la terminal

Un librecambista muerto con impactos de bala y dos heridos es el saldo de un violento atraco registrado hoy por la noche frente a la terminal de buses de Cochabamba, en la avenida Ayacucho.

Según algunos testigos la víctima fue interceptado por al menos dos jóvenes que intentaron arrebatarle la mochila en la que tendría el dinero que usaba para su actividad de librecambista. Después de un forcejeo los antisociales le dieron varios disparos y huyeron. Una mujer que vio el hecho habría recogido la mochila posteriormente y ahora es investigada para establecer su relación con el fallecido.

Dos personas, una mujer y un varón, heridos de bala fueron trasladados al Hospital Viedma y su estado es estable, según un reporte preliminar.

La Policía llegó a la zona para acordonar el lugar y buscar a los responsables del atraco. El caso está en investigación y se revisarán las cámaras de seguridad que existen en los alrededores.