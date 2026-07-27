Atracadores matan a un librecambista y hieren a dos personas frente a la terminal

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 27/07/2026 a las 20h25
ESCUCHA LA NOTICIA

Un librecambista muerto con impactos de bala y dos heridos es el saldo de un violento atraco registrado hoy por la noche frente a la terminal de buses de Cochabamba, en la avenida Ayacucho. 

Según algunos testigos la víctima fue interceptado por al menos dos jóvenes que intentaron arrebatarle la mochila en la que tendría el dinero que usaba para su actividad de librecambista. Después de un forcejeo los antisociales le dieron varios disparos y huyeron. Una mujer que vio el hecho habría recogido la mochila posteriormente y ahora es investigada para establecer su relación con el fallecido. 

Dos personas, una mujer y un varón, heridos de bala fueron trasladados al Hospital Viedma y su estado es estable, según un reporte preliminar. 

La Policía llegó a la zona para acordonar el lugar y buscar a los responsables del atraco. El caso está en investigación y se revisarán las cámaras de seguridad que existen en los alrededores.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Roban al menos 60 celulares valuados en Bs 100 mil de una tienda en pleno centro de Cochabamba
2
Doria Medina oficializa la ruptura con Paz: 'Desde hoy seguimos caminos separados'
3
Empresarios de la FEPC plantean activar proyectos de Visión Cochabamba 2030
4
Brasil llama a su embajador en Argentina tras ofensas de Milei
5
Para Manfred, los policías que saludaron a Evo "no tienen la culpa", sino es el Gobierno que debe tomar acciones

Lo más compartido

1
La ola de calor temprana en Europa dispara las muertes
2
Morales señala que el caso del oro en maletas sería un “volteo entre ministros” del Gobierno
3
Escolares vuelven a clases en horario de invierno en Cochabamba
4
La Luna y sus misterios: 9 curiosidades sobre el satélite
5
Casos maletas, armas y oro develan falencias e irregularidades en Viru Viru

Más en Seguridad

27/07/2026
Ejército descarta emboscada y afirma que un deslizamiento causó la muerte de dos militares en Huanuni
El ejército boliviano descartó que los dos sargentos fallecidos durante un operativo en el cerro Posokoni en Huanuni, hayan sido víctimas de una emboscada.
Ver más
27/07/2026
Roban al menos 60 celulares valuados en Bs 100 mil de una tienda en pleno centro de Cochabamba
Una tienda de teléfonos celulares ubicada en el centro de Cochabamba fue blanco de un robo, donde delincuentes sustrajeron al menos 60 equipos móviles con un...
Ver más
Durante operaciones de control del tráfico fluvial en el río Abuná, en Pando, la Armada Boliviana comisó madera transportada de forma ilegal valuada en más de Bs 16.000.
Ver más
27/07/2026
Base Naval "Cobija" intercepta cargamento ilegal de madera en el río Abuná valuado en más de Bs 16.000
Un video grabó el momento en que son rescatados los afectados en la tragedia, cuyas circunstancias están en investigación, en Huanuni, Oruro. Hay un militar en terapia intensiva, según Unitel.
Ver más
27/07/2026
“No me dejes morir”, el dramático momento del rescate de afectados en la tragedia en Oruro
A casi ocho meses de haber estallado el escándalo del “Caso Maletas”, el Ministerio Público reconoció de forma implícita que la investigación en territorio nacional tocó techo.
Ver más
27/07/2026
Se profundiza el misterio del caso maletas y la Fiscalía busca respuestas
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, pidió una investigación rigurosa, objetiva y transparente para esclarecer la muerte de cuatro personas, entre ellas dos efectivos militares, en la mina...
Ver más
26/07/2026
Ministro Justiniano instruye una investigación por el caso que dejó cuatro muertos en Huanuni
En Portada
27/07/2026 Seguridad
Ejército descarta emboscada y afirma que un deslizamiento causó la muerte de dos militares en Huanuni
El ejército boliviano descartó que los dos sargentos fallecidos durante un operativo en el cerro Posokoni en Huanuni, hayan sido víctimas de una emboscada.
vista
27/07/2026 Seguridad
Base Naval "Cobija" intercepta cargamento ilegal de madera en el río Abuná valuado en más de Bs 16.000
Durante operaciones de control del tráfico fluvial en el río Abuná, en Pando, la Armada Boliviana comisó madera transportada de forma ilegal valuada en más de...
vista
27/07/2026 Economía
Empresarios de la FEPC plantean activar proyectos de Visión Cochabamba 2030
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) propone activar los proyectos presentados en el Congreso Empresarial Cochabamba 2026...
vista
27/07/2026 País
Bolivianos fueron rescatados en Buenos Aires tras ser víctimas de explotación laboral extrema
Una situación que genera preocupación entre la comunidad boliviana en Argentina. Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina permitió rescatar a 16...
vista
27/07/2026 País
Para Manfred, los policías que saludaron a Evo "no tienen la culpa", sino es el Gobierno que debe tomar acciones
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuestionó que se pretenda castigar a los dos policías que fueron filmados saludando a Evo Morales, porque...
vista
27/07/2026 País
Ministro Zamora desmiente denuncias contra el nuevo gerente de BoA y pide que lo dejen trabajar
"No nos dejan trabajar", denunció este lunes el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al desmentir las denuncias contra el nuevo...
vista
Actualidad
El gobernador Leonardo Loza participó este lunes en el lanzamiento oficial de la XXXI Feria Internacional del Pescado...
Ver más
27/07/2026 Cochabamba
Invitan a la XXXI Feria Internacional del Pescado en Villa Tunari
Cientos de escolares retornaron este lunes 27 de julio a las clases después de la temporada de receso pedagógico. El...
Ver más
27/07/2026 Cochabamba
Escolares vuelven a clases en horario de invierno en Cochabamba
Un librecambista muerto con impactos de bala y dos heridos es el saldo de un violento atraco registrado hoy por la...
Ver más
27/07/2026 Seguridad
Balacera deja un librecambista muerto y dos heridos frente a la terminal
"No nos dejan trabajar", denunció este lunes el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, al...
Ver más
27/07/2026 País
Ministro Zamora desmiente denuncias contra el nuevo gerente de BoA y pide que lo dejen trabajar
Deportes
The Strongest empató con Blooming 1-1 ayer en Santa Cruz, resultado que le permite mantenerse invicto y sumar un punto...
Ver más
27/07/2026 Fútbol
The Strongest empata con Blooming y continúa invicto en el campeonato
El mediocampista español Rodrigo Hernández Cascante fue la figura del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, por lo...
Ver más
27/07/2026 Fútbol Int.
MUNDIAL DE FÚTBOL 2026 Rodrigo Hernández, el mediocampista español, fue la figura del campeonato
Always Ready venció a San Antonio por 3-1 ayer en El Alto y se consolida en la punta del campeonato de la División...
Ver más
26/07/2026 Fútbol
Always Ready vence a San Antonio 3-1 y se consolida puntero del torneo
Contra viento y marea finalmente se oficializó el desarrollo del certamen denominado Copa Bolivia, que se jugará a...
Ver más
24/07/2026 Fútbol
La Copa Bolivia comienza el 19 de agosto bajo el control de la FBF
Tendencias
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
El público cochabambino disfrutará de una cartelera cultural diversa en la semana 31 del año. El concierto del Ensamble...
Ver más
27/07/2026 Cultura
Semana 31: El violinista Alexander Lapich vuelve a Cochabamba
La literatura nace de todo aquello que encuentra en la putrefacción su destino indefectible. Un enunciado semejante...
Ver más
27/07/2026 Cultura
“Un resplandor”, de Giovanna Rivero
Como nunca la Feria Internacional del Libro de La Paz reunirá a escritores de 19 naciones provenientes de diversos...
Ver más
26/07/2026 Cultura
30 años de historia: La FIL La Paz congrega a escritores de 19 naciones
Santa Cruz de la Sierra vuelve a convertirse en escenario de la música para piano. Del 29 de julio al 2 de agosto de...
Ver más
26/07/2026 Música
Virtuosos artistas de América y Europa animan la sexta versión del Festival Internacional de Piano “Encuentros”