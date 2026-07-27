Base Naval "Cobija" intercepta cargamento ilegal de madera en el río Abuná valuado en más de Bs 16.000

Durante operaciones de control del tráfico fluvial en el río Abuná, en Pando, la Armada Boliviana comisó madera transportada de forma ilegal valuada en más de Bs 16.000.

De acuerdo con el reporte brindado por la institución, la tarea la realizó personal de la Base Naval «Cobija», dependiente del Sexto Distrito Naval «Pando".

La institución explicó que se realizó el abordaje e inspección de embarcaciones, identificando además a ciudadanos extranjeros que desarrollaban actividades de pesca deportiva.

"Como resultado del operativo, se comisaron 40 horcones de madera Masarandú, 10 tablones de Almendrillo y dos motosierras, al no presentarse la documentación que autorizara su transporte, con un valor aproximado de Bs 16.000", precisó.

Subrayó que estas acciones se desarrollan en el marco de los lineamientos del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado y bajo tuición del Ministerio de Defensa, en resguardo de los recursos naturales y el control de los espacios fluviales.