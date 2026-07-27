“No me dejes morir”, el dramático momento del rescate de afectados en la tragedia en Oruro

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 27/07/2026 a las 10h18
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Un video grabó el momento en que son rescatados los afectados en la tragedia, cuyas circunstancias están en investigación, en Huanuni, Oruro. Hay un militar en terapia intensiva, según Unitel.

Las circunstancias en las que se registró la tragedia en una mina de Oruro, que dejó cuatro fallecidos, están en investigación mientras se revelan imágenes del dramático momento en el que son rescatados los afectados.

En un video de cinco minutos que publicó Código Policial se observa que un grupo de personas llegó a rescatar a civiles y militares que fueron víctimas de la tragedia. En medio de la oscuridad y apoyado con linternas se comenzó a trasladar a los afectados, tanto los que estaban con vida como los que fallecieron.

En un momento del video se alumbra las piernas de un militar y se escucha los gritos.

“No me dejes morir”, se escucha decir al hombre después de un grito de dolor y de angustia pues había escuchado que una persona estaba sin vida cerca de él.

Una persona que llegó a auxiliarlo le responde rápidamente, “yo no te voy a dejar, yo te voy a sacar. Tranquilo”.

“Tranquilo, aquí voy, te voy a sacar”, insiste el hombre que tiene uniforme militar.

En otro fragmento del video, en el que se ve a hombres recorrer sobre rocas, se escucha decir a una persona que un hombre ya estaba sin signos vitales.

Versiones sobre el hecho

Las palabras del ministro surgen luego de que el comandante de la Segunda División del Ejército de Oruro, William Revuelta, manifestó que la muerte ocurrió tras el enfrentamiento con los ladrones de mineral, en un “hecho fortuito”.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Huanuni difundieron un comunicado lamentando los decesos y señalan que hubo una “cobarde emboscada y enfrentamiento”.

Por este caso, además de los cuatro fallecidos: dos militares y dos trabajadores de la empresa Huanuni, hay efectivo del Ejército hospitalizado en terapia.

 

 

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