Se profundiza el misterio del caso maletas y la Fiscalía busca respuestas

A casi ocho meses de haber estallado el escándalo del “Caso Maletas”, el Ministerio Público reconoció de forma implícita que la investigación en territorio nacional tocó techo. En un revelador informe ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, admitió que las autoridades bolivianas continúan a oscuras respecto al paradero y el contenido exacto del equipaje que burló los controles de seguridad en el aeropuerto de Viru Viru, a su arribo, el 29 de noviembre del 2025. Pese a tener a siete personas bajo detención preventiva y una más bajo arresto domiciliario y cinco investigaciones abiertas, la Fiscalía no cuenta con elementos materiales concluyentes.

Las afirmaciones de Mariaca no solo dejaron en evidencia el estancamiento de las pesquisas locales, sino que abrió una grieta al contradecir las versiones del Ejecutivo sobre la eficacia y los antecedentes del operativo de control en el país. ¿Y dónde están las “valijas diplomáticas”? Es una pregunta que las autoridades no pueden esclarecer. “Esa es precisamente una de las inquietudes que nosotros también queremos responder. Para eso estamos investigando. Hasta el momento no hemos podido establecer el paradero de las valijas”, reconoció Mariaca ante los diputados que forman la comisión especial del Legislativo.

Reclamo

El informe de la principal autoridad del Ministerio Público sembró duras dudas sobre la cadena de información del Gobierno. Mariaca recordó que la Fiscalía fue notificada formalmente 54 días después del arribo del vuelo chárter privado operado por la empresa Proflite LLC, un desfase temporal que extinguió cualquier posibilidad de recolectar evidencias de primera mano. “El ‘caso Maletas’ pudo haberse esclarecido en un plazo de 24 a 48 horas si la información hubiera llegado de manera oportuna al Ministerio Público”, sentenció el fiscal general al contradecir la postura oficial que asumió el Ejecutivo, instancia que afirmó la existencia de una serie de alertas previas que fueron coordinadas.

De acuerdo con la autoridad, contar con los datos correctos a tiempo habría permitido activar capturas en flagrancia y la requisa inmediata de las valijas. En lugar de ello, el misterio se dilató y el cargamento fue trasladado en un microbús hacia los depósitos de una empresa de seguridad privada ubicada en Villa Primero de Mayo, propiedad del exjuez Hebert Zeballos, sitio donde se esfumó la totalidad del enigmático cargamento. Ante la falta de resultados físicos en las pericias internas, la Fiscalía General confirmó que la única vía penal activa para romper el pacto de silencio de los detenidos se encuentra ahora en los requerimientos enviados a la justicia de EEUU.

La “verdad”

El hilo de la verdad apunta a Los Ángeles. El colapso de las líneas de investigación en Santa Cruz obligó al Ministerio Público a trasladar de urgencia las indagaciones hacia el ámbito internacional en busca de la “verdad” de este insólito caso. Con la etapa preparatoria extendida con un plazo límite fijado para noviembre de este año, la Fiscalía General del Estado apuesta por la resolución definitiva del caso en los mecanismos de cooperación judicial internacional con Estados Unidos. La estrategia se concentra en desclasificar la información de origen en el aeropuerto de Los Ángeles, que se cree que no es principal. terminal desde donde despegó el jet privado. De acuerdo con lo informado por Mariaca, los requerimientos formales presentados a las autoridades estadounidenses buscan certificar tres elementos clave que en Bolivia no se pudieron determinar: El manifiesto de carga original de la empresa Proflite LLC para conocer el peso exacto facturado; la identidad legal de los remitentes que despacharon las maletas bajo el Formulario N° 189 de “equipaje rezagado” y el historial de conexiones y bitácora del ciudadano uruguayo .