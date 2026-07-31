En menos de dos días mueren asesinadas ochos personas en diferentes lugares

La violencia de desbordó entre el miércoles y jueves en Santa Cruz y Cochabamba con un saldo de al menos ocho personas fallecidas por asesinato en San Matías, Yapacaní y Cocapata.

Ayer en Santa Cruz un ataque armado en el municipio fronterizo de San Matías dejó dos personas muertas.

El ataque ocurrió en la comunidad de Ascensión de la Frontera, situada a unos 130 kilómetros del área urbana de San Matías, en la frontera con Brasil.

Según los reportes preliminares, cuatro hombres armados que se desplazaban en dos motocicletas interceptaron una camioneta y dispararon repetidamente con armas de grueso calibre contra sus ocupantes. Las dos personas que viajaban en el vehículo murieron en el lugar, mientras los atacantes escaparon.

El Comando Departamental de Policía de Santa Cruz confirmó el fallecimiento del subteniente Yerson Salazar Aliendres, quien perdió la vida durante ese enfrentamiento .

El hecho ocurre menos de 24 horas después de otra balacera en la estancia Campo Nuevo, también en San Matías, donde otras cuatro personas perdieron la vida. En ese caso, la Policía mantiene las investigaciones y además busca a dos mujeres desaparecidas.

Yapacaní

Ayer también se reportó el hallazgo de los cuerpos de dos personas decapitadas en una zona rural del municipio de Yapacaní, Santa Cruz. Según los datos, los restos presentaban signos de violencia.

La información fue confirmada a Unitel, por el subcomandante departamental de la Policía, Juan Carlos Revollo. Los restos de las víctimas estaban cerca de un mensaje que los identifica como presuntos secuestradores.

Cocapata

La Policía investiga la muerte de un hombre en la comunidad de Falsuri, en la ruta hacia el municipio de Cocapata, Cochabamba, quien presuntamente fue asesinado; dos sujetos fueron capturados tras ser acusados del hecho. Según los datos preliminares, la víctima es un conductor de la línea ‘Virgen del Rosario’, que prestaba servicio en la zona, el cual fue encontrado sin vida por comunarios de la misma región.

Tras el hecho, dos hombres fueron capturados por los pobladores a quienes apuntaban como los presuntos autores del crimen. Los detenidos indicaron que la víctima les habría robado 300 kilos de marihuana.