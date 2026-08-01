Hallan el cadáver del subteniente acribillado en la frontera tras operativo especial en San Matías

La búsqueda del subteniente Yerson Salazar Aliendres concluyó la tarde de este sábado con un trágico desenlace. Tras casi dos días de intenso despliegue en la frontera con Brasil, efectivos policiales encontraron el cuerpo del uniformado, que había sido trasladado por sicarios tras la mortal emboscada en la comunidad Ascención de la Frontera.

El hallazgo se concretó en los alrededores de una pista clandestina identificada horas antes mediante patrullajes aéreos, según reporte de medios locales.

En ese mismo sector, la Policía intervino una avioneta tipo Cessna, cerca de 500 litros de combustible de aviación, indumentaria táctica y armas de fuego atribuidas al grupo criminal.

Además, los agentes lograron incautar material audiovisual grabado por la propia banda criminal, evidencias clave que permitirán identificar a los autores del ataque.

Ante la gravedad del hecho, la Policía Boliviana activó el plan de operaciones "Halcón". La estrategia contempla un despliegue masivo en el municipio de San Matías con el apoyo de grupos tácticos de élite procedentes de La Paz, Cochabamba y Oruro.

El comandante departamental de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que las unidades especializadas ejecutarán incursiones aerotransportadas y operativos de alta intensidad en la franja fronteriza con el objetivo de acorralar y desarticular a la organización responsable de la emboscada.