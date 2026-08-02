Brasileño es asesinado a balazos en un local nocturno de Santa Cruz

Un ciudadano brasileño fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo al interior de un local de expendio de bebidas alcohólicas, ubicado en el sexto anillo de la avenida Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la víctima se encontraba consumiendo bebidas junto a otras personas cuando un hombre armado, descrito como un sujeto aparentemente extranjero y vestido con un traje blanco largo, ingresó al establecimiento y abrió fuego en su contra.

Según las investigaciones preliminares, el atacante disparó al menos siete veces contra el ciudadano brasileño, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras perpetrar el crimen huyó del lugar y, presuntamente, abordó un vehículo donde era esperado por otros sujetos.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

La víctima fue identificada como Denis Ferreira de Oliveira Santos, de 36 años.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de la Pampa de la Isla, donde se le practicó la autopsia de ley. El examen forense estableció que el hombre falleció por un traumatismo ocasionado por siete heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar al autor del crimen, además de determinar el móvil del hecho.