Caso Maletas: alertan que Fiscalía y Justicia podrían liberar a la principal sospechosa

El exdiputado nacional Amilcar Barral expresó este domingo su preocupación por el rumbo del denominado caso Maletas y advirtió que la principal implicada, la exdiputada Laura Rojas, podría beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención preventiva, mientras cuestionó la actuación de la Fiscalía y la administración de justicia en Santa Cruz.

Barral sostuvo que el proceso avanza con lentitud y cuestionó que, hasta la fecha, no se hayan encontrado las presuntas maletas que dieron origen a la investigación ni otros elementos que permitan esclarecer qué contenían.

"Estoy muy preocupado porque eventualmente este tema es muy lento. No han encontrado maletas, mucho menos el set de maquillaje de la exdiputada, que dicen que era otra maleta. Lamentablemente, me he estado enterando de que nuestra justicia, tal como se está manejando política y económicamente, no ha cambiado en lo absoluto", afirmó.

El exlegislador también cuestionó la posibilidad de que los principales investigados puedan recuperar su libertad y sostuvo que la falta de resultados concretos podría terminar debilitando el proceso.

"Creo que aquí tienen algún tipo de fundamento para recibir algunas dádivas o cualquier cosa y poder liberar y que esto quede en el olvido", manifestó, aunque no presentó pruebas que respalden esta afirmación.

Rojas continúa con detención preventiva

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes del proceso revisados para esta nota, Laura Rojas aún permanece con detención preventiva. Su audiencia de cesación, prevista para el 28 de julio de 2026, no se realizó debido a que la jueza se encontraba con permiso y el juez suplente no pudo instalar la audiencia al encontrarse atendiendo otro caso.

Hasta el momento, no se tiene una nueva fecha de reprogramación.

En una audiencia anterior, realizada el 9 de junio, el Juzgado 16 de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la capital había dispuesto inicialmente medidas sustitutivas para Rojas por 60 días. La decisión establecía detención domiciliaria con horario de salida, presentación mensual ante el Ministerio Público, un garante solvente y arraigo.

Según los antecedentes proporcionados, el Ministerio Público no apeló esa determinación debido a que su representante no asistió a la audiencia. Posteriormente, la situación procesal de Rojas continuó bajo revisión judicial.

Zeballos ya tiene medidas sustitutivas

En el caso de Hebert Zeballos Domínguez, la situación procesal es diferente. El 24 de julio, la Sala Penal Tercera declaró admisible y procedente su recurso contra la ampliación de 60 días de detención preventiva y modificó su situación jurídica, otorgándole medidas sustitutivas.

Entre las condiciones impuestas figuran una fianza de Bs 50.000, arraigo, prohibición de comunicarse con los demás imputados, presentación periódica ante el Ministerio Público, restricción de acudir a determinados lugares y detención domiciliaria de 24 horas, bajo control del sistema correspondiente.

La determinación fue cuestionada mediante recursos de apelación. En una audiencia posterior, realizada el 28 de julio, la Sala Penal Primera resolvió los recursos planteados por el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Gobierno, confirmando la resolución impugnada respecto a Zeballos.

Barral cuestiona al Ministerio Público

En sus declaraciones, Barral también dirigió sus críticas contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y cuestionó la independencia de la Fiscalía y la justicia.

"Lamento mucho y me preocupa bastante el actuar del fiscal Roger Mariaca. Si la gente o quien quiere investigar ve quiénes están alrededor, quién maneja el Ministerio Público, se van a dar cuenta de que son gente del Movimiento al Socialismo", afirmó.

El exdiputado sostuvo que existe una excesiva influencia política sobre la administración de justicia y reclamó cambios estructurales.

"Hay que ser claros: lamentablemente, la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado", señaló.

Barral expresó finalmente su expectativa de que las autoridades nacionales impulsen cambios en la justicia y pidió que los procesos relacionados con el caso Maletas avancen hasta esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el proceso continúa abierto y la situación jurídica de los principales investigados sigue siendo objeto de decisiones judiciales. La exdiputada Laura Rojas permanece con detención preventiva, mientras que Hebert Zeballos enfrenta el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas.



