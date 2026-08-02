Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías

Seguridad
RED UNO
Publicado el 02/08/2026 a las 9h50
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Las acciones policiales en las proximidades de San Matías resultaron ayer en el hallazgo del cuerpo del oficial de Policía ejecutado el jueves y de instalaciones relacionadas con actividades de narcotráfico.

El cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendre fue hallado por agentes de Inteligencia de la Policía en la comunidad Las Petas, a aproximadamente un kilómetro de una pista clandestina y a 25 del lugar donde fue emboscado y asesinado, en la comunidad de Ascensión de la Frontera.

El cadáver estaba en una zona de difícil acceso, donde presuntamente los sicarios abandonaron el cuerpo tras perpetrar el crimen. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición.

Pista clandestina

En medio de la búsqueda del cuerpo del subteniente Yerson Salazar, asesinado en el municipio cruceño de San Matías, se encontró una pista clandestina y una avioneta.

El hallazgo se produjo a 10 kilómetros de la localidad de Ascensión de la Frontera, según informó el comandante de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, en conferencia de prensa.

En el lugar, los policías encontraron con 500 litros de gasolina de aviación, fundas para armas y vestimenta para operaciones tácticas.

El jueves, un grupo de policías que se dirigía a San Matías para reforzar las tareas de control en la zona fue interceptado por un grupo de delincuentes que abrió fuego contra ello; investigaban otro hecho que dejó cuatro muertos.

Los efectivos respondieron al ataque y dispararon contra los agresores, quienes posteriormente regresaron al lugar acompañados por otras personas y vehículos.

El jefe policial también confirmó que hay otro efectivo herido por el ataque.

En el marco de sus primeras acciones, la Policía informó sobre la aprehensión de un sospechoso a bordo de una camioneta blanca, que llevaba una funda de arma de fuego en la cintura. El sujeto fue trasladado al municipio de San Matías.

Despliegue masivo

La Policía Boliviana movilizó grupos tácticos especializados y efectivos de La Paz, Cochabamba y Oruro para reforzar las operaciones en el municipio fronterizo de San Matías.

“Será un despliegue masivo en San Matías, en la línea fronteriza, con el fin de efectuar operativos de alta intensidad para identificar a los autores del hecho”, anunció el jefe policial de Santa Cruz.

Gómez explicó que los grupos especiales tácticos que llegaron desde distintos departamentos cuentan con entrenamiento y capacitación para intervenir en este tipo de operaciones.

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