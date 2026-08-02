Ante ola de crimen, militares salen a resguardar las calles de San Matías

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 02/08/2026 a las 21h14
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El Ministerio de Defensa informó que militares salieron a las calles como parte de patrullajes preventivos y disuasivos en áreas urbanas de San Matías, esto debido a la ola de crímenes que se suscitaron en los últimos días en este municipio.

"Personal del Regimiento de Infantería 14 Florida, dependiente de la Quinta División del Ejército, realiza patrullajes preventivos y disuasivos en áreas urbanas de San Matías, en coordinación con la Policía Boliviana", informa la cartera de Estado.

La jornada de este domingo, la Policía se desplazó hasta San Matías para investigar el asesinato de cuatro civiles y de un uniformado en este lugar.

El pasado miércoles, tres personas perdieron la vida luego de ser abatidos por un grupo armado, una cuarta víctima falleció al día siguiente.

Mientras que el día jueves, el subteniente Yerson Salazar, se trasladó a este municipio para investigar estos hechos delictivos, sin embargo, fue interceptado por un grupo armado, quienes le quitaron la vida.

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