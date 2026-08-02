Violencia en Santa Cruz: En cinco días se registraron ocho asesinatos

Una ola de crímenes violentos sacude el departamento de Santa Cruz, donde en los últimos días se registraron ocho asesinatos, hasta las 14:00 horas de este domingo. Las autoridades investigan si estos relacionados entre sí y su vínculo con el crimen organizado.

Este miércoles se registraron las primeras tres víctimas, quienes fueron asesinadas por un grupo armado que se apersonó a una propiedad en el municipio de San Matías. Una persona que quedó herida durante el ataque, perdió la vida al día siguiente.

El jueves, el subteniente de la Policía, Yerson Salazar, mientras investigaba estos crímenes, fue interceptado -por lo que se presume-por el mismo grupo armado, el cual disparó a la camioneta en la que se transportaba y le quitó la vida.

El cuerpo del subteniente fue llevado por los atracadores y este fue encontrado este sábado cerca de una pista clandestina.

Ese mismo día, la Policía encontró en Yapacaní dos cabezas y los cuerpos decapitados de dos personas, una de ellas contaba con antecedentes de robo y junto a los cuerpos se encontraba una nota que decía "Para todo secuestrador y roba auto, va a acabar así".

Mientras que este domingo, se registró el asesinato de un ciudadano brasileño en un local nocturno en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el hombre fue abatido con siete disparos.

Ante la muerte del subteniente y de otras cuatro personas en San Matías, la Policía desplegó grupos especializados en esta zona para reforzar los operativos en esa región.

"Son grupos especiales, tácticos, que ya se encuentran en nuestro departamento con la finalidad de apoyar el plan de operaciones que se tiene elaborado. En las siguientes horas vamos a realizar un despliegue masivo hacia esta zona de San Matías, a toda la línea fronteriza de este sector, con la finalidad de ejecutar operativos de alta intensidad y aprehender a los responsables", informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.