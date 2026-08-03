Caso maletas: Otorgan arresto domiciliario a Laura Rojas, pero continuará en prisión por otro proceso

Seguridad
RED UNO
Publicado el 03/08/2026 a las 14h15
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La exdiputada Laura Rojas recibió este lunes el beneficio de arresto domiciliario dentro del proceso que enfrenta por el denominado caso maletas. La decisión fue tomada por una juez, que cambió su detención preventiva luego de que se cumpliera el plazo de 60 días que permaneció recluida por este caso.

Además del arresto domiciliario, la autoridad judicial fijó una fianza de Bs 50.000 como parte de las nuevas medidas que deberá cumplir mientras continúa la investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Pese a esta decisión, Rojas no recuperará su libertad por ahora. La exdiputada seguirá en el penal de Palmasola porque aún tiene otra detención preventiva, esta vez por un proceso en el que es investigada por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas.

Esto significa que, aunque la Justicia cambió la medida cautelar en el caso maletas, su permanencia en la cárcel continuará hasta que se resuelva su situación en el otro proceso.

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