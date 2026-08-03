Comandante de las FFAA descarta militarización en San Matías

La presencia de efectivos militares en las fronteras, como en el caso del municipio de San Matías, es permanente y no constituye una militarización, afirmó este lunes el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Víctor Hugo Balderrama.

“La presencia de nuestras unidades en la frontera es permanente. Siempre han estado nuestras unidades en la frontera; no se puede hablar de militarización”, aseguró el jefe militar.

Según la autoridad, el trabajo de vigilancia de los militares se realiza de manera coordinada con la Policía para contrarrestar las actividades delictivas, en el marco del estado de Excepción vigente desde el 20 de junio en todo el territorio nacional.

La presencia militar en San Matías se da luego de que, en días pasados, se registraran ataques armados en los que fueron asesinadas cuatro personas en una estancia. Posteriormente, el subteniente de Policía Yerson Salazar corrió la misma suerte mientras investigaba el primer hecho.

Balderrama recordó que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para proteger a la población junto con la Policía. Asimismo, señaló que una de sus principales misiones es garantizar la defensa y la seguridad del país.