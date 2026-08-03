Rafael Arce está formalmente acusado de enriquecimiento ilícito

Seguridad
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Publicado el 03/08/2026 a las 16h05
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La Fiscalía de La Paz ha presentado la acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, para enjuiciarlo y condenarlo por la comisión del delito de Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial que proceda con la incautación de los bienes y cuentas del acusado.

En este proceso, Rafael Arce fue denunciado por la adquisición irregular de un penthouse y bauleras en la zona Sur de La Paz, además de vehículos de alta gama. En el transcurso de la investigación, también se detectaron movimientos económicos sospechosos del imputado y que había tramitado el anticipo de herencia en favor de su hijo.

La denuncia fue presentada por el exdiputado Héctor Arce. En este proceso, Arce Mosqueira se encuentra declarado en rebeldía dado que no ha presentado ni ha sido habido por las autoridades.

En la acusación, la Fiscalía pide una sentencia condenatoria dosificada de acuerdo a la justificación que dará en el juicio. Según la norma, la pena por la comisión del delito del que se le acusa es de tres a ocho años de cárcel.

La Fiscalía también solicita al tribunal que “disponga la incautación de la totalidad de los bienes inmuebles y vehículos, así como los fondos de las cuentas bancarias congeladas y no congeladas de propiedad del acusado Rafael Ernesto Arce”.

Mientras Rafael Arce ya enfrenta etapa de juicio en este caso, su padre Luis Arce se encuentra en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por el caso Fondo Indígena, en tanto que su hermano Marcelo está en Palmasola por legitimación de ganancias ilícitas.

En otro caso, Rafael Arce está procesado por la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz, para el cual habría recibido un crédito bancario multimillonario de un banco a sus 25 años.

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