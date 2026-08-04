Jueza ordena liberar a Hebert Zeballos, investigado por el caso maletas

Hebert Zeballos, uno de los principales investigados del caso maletas quedó en libertad este martes por un mandamiento firmado por la juez Rosario Flores Paniagua, según el reporte de Unitel.

“Al señor gobernador de Régimen Penitenciario de Santa Cruz Palmasola para que ponga en libertad inmediata al imputado, siempre y cuando no estuviere detenido por otra causa”, señala el mandamiento de libertad firmado por la juez Flores.

De acuerdo a fuentes policiales, Zeballos salió de la cárcel cerca de las 16:00 de este martes.

Cabe recordar que Zeballos tiene dos investigaciones, en una se investiga el arribo a Viru Viru de 31 maletas y su salida presuntamente irregular. Hasta el momento se desconoce cuál era el contenido de esas valijas.

En medio de la investigación por el caso maletas se encontró droga en un galpón de propiedad de Zeballos. Posteriormente, el fiscal Porras señaló que la maquinaria había en el lugar iba a ser utilizada para procesar droga.